Рок-календарь на 18 апреля

18 апреля 1981 года

Группа «Yes» объявила о временном прекращении концертной и студийной деятельности

В результате, Тревор Хорн (Trevor Horn), который пробыл вокалистом Yes всего 7 месяцев, занялся продюсерской деятельностью, ударник Алан Уайт (Alan White) и басист Крис Сквайр (Chris Squire) вместе бывшим гитаристом Led Zeppelin Джимми Пейджем приступили к записи нового материала, а гитарист Стив Хау (Steve Howe) и клавишник Джеффри Даунс (Geoffrey Downes) организовали супергруппу — Asia, в состав которой, помимо них самих, вошли бывший басист King Crimson и UK Джон Уэттон (John Wetton), а также ударник Карл Палмер (Carl Palmer) из Emerson, Lake & Palmer.

18 апреля 1955 года

Родился Майк Науменко

18 апреля 1941 года

Родился Майк Виккерс (Mike Vickers), гитарист Manfredd Mann