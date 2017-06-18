Рок-календарь на 19 июня


19 июня 1980 года

Донна Саммер (Donna Summer) подписала контракт с новым лейблом «Geffen Records», став ее первым исполнителем

19 июня 1976 года

Родился Александр «Ренегат» Леонтьев

19 июня 1967 года

Пол МакКартни в телевизионном интервью признался, что когда-то давно употреблял ЛСД

19 июня 1967 года

Родился Дэвид Браун — вокалист, лидер группы Brazzaville

19 июня 1950 года

Родилась Энн Вильсон (Ann Wilson) — вокалистка Heart

19 июня 1947 года

Родился Берни Лидон (Bernie Leadon) — гитарист и вокалист Eagles

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