Рок-календарь на 19 июня 19 июня 1980 годаДонна Саммер (Donna Summer) подписала контракт с новым лейблом «Geffen Records», став ее первым исполнителем19 июня 1976 годаРодился Александр «Ренегат» Леонтьев 19 июня 1967 годаПол МакКартни в телевизионном интервью признался, что когда-то давно употреблял ЛСД19 июня 1967 годаРодился Дэвид Браун — вокалист, лидер группы Brazzaville19 июня 1950 годаРодилась Энн Вильсон (Ann Wilson) — вокалистка Heart19 июня 1947 годаРодился Берни Лидон (Bernie Leadon) — гитарист и вокалист Eagles