Рок-календарь на 20 декабря


20 декабря 1980 года

Родился Крис Эдвардс (Chris Edwards) — басист Kasabian

20 декабря 1972 года

Родился лидер группы «П.Т.В.П.» Лёха Никонов

20 декабря 1966 года

Родился Крис Робинсон (Chris Robinson) — вокалист The Black Crowes

20 декабря 1957 года

Родился Билли Брэгг (Billy Bragg) — английский певец и композитор

20 декабря 1945 года

Родился Питер Крисс (Peter Criss) — ударник Kiss

20 декабря 1945 года

Родился Алан Парсонс (Alan Parsons) — британский звукоинженер, продюсер, музыкант

20 декабря 1942 года

Родился Ларри Уиллис (Larry Willis) — клавишник, пианист и композитор Blood, Sweat & Tears

Новости партнеров: