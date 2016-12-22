Рок-календарь на 20 декабря
20 декабря 1980 года
Родился Крис Эдвардс (Chris Edwards) — басист Kasabian
20 декабря 1972 года
Родился лидер группы «П.Т.В.П.» Лёха Никонов
20 декабря 1966 года
Родился Крис Робинсон (Chris Robinson) — вокалист The Black Crowes
20 декабря 1957 года
Родился Билли Брэгг (Billy Bragg) — английский певец и композитор
20 декабря 1945 года
Родился Питер Крисс (Peter Criss) — ударник Kiss
20 декабря 1945 года
Родился Алан Парсонс (Alan Parsons) — британский звукоинженер, продюсер, музыкант
20 декабря 1942 года
Родился Ларри Уиллис (Larry Willis) — клавишник, пианист и композитор Blood, Sweat & Tears