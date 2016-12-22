Рок-календарь на 20 декабря

20 декабря 1980 года Родился Крис Эдвардс (Chris Edwards) — басист Kasabian 20 декабря 1972 года Родился лидер группы «П.Т.В.П.» Лёха Никонов 20 декабря 1966 года Родился Крис Робинсон (Chris Robinson) — вокалист The Black Crowes 20 декабря 1957 года Родился Билли Брэгг (Billy Bragg) — английский певец и композитор 20 декабря 1945 года Родился Питер Крисс (Peter Criss) — ударник Kiss 20 декабря 1945 года Родился Алан Парсонс (Alan Parsons) — британский звукоинженер, продюсер, музыкант 20 декабря 1942 года Родился Ларри Уиллис (Larry Willis) — клавишник, пианист и композитор Blood, Sweat & Tears