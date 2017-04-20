Рок-календарь на 21 апреля

21 апреля 2009 года

Iron Maiden выпустили документальный концертный фильм «Iron Maiden: Flight 666»

Премьера фильма «Iron Maiden: Flight 666» прошла одновременно во всём мире 21 апреля 2009 года.

Полнометражный документальный фильм о первом этапе мирового турне группы «Somewhere Back In Time World Tour», который стал самым смелым и неожиданным проектом в истории рок-музыки. На специально оборудованном Боинг-757 с 12 тоннами сценического оборудования и всей командой музыкантов и техников на борту, Iron Maiden облетели с концертами весь земной шар. За 45 дней они выступили на 23 стадионах в 13 странах!

21 апреля 1959 года

Родился Роберт Смит — лидер и вокалист Cure

21 апреля 1955 года

Родился Крис Кельми, певец и композитор, создатель группы «Рок-ателье»

Настоящее имя Анатолий Калинкин. Музыкант взял псевдоним Крис в 1972 году, в честь героя «Соляриса» Криса Кельвина.

Участник групп «Високосное лето», «Автограф», «Рок-Ателье».

В 1987 году Крис Кельми собрал 27 музыкантов и одного журналиста, для записи совместной песни «Замыкая круг»:

21 апреля 1947 года

Родился Игги Поп

Настоящее имя — Джеймс Ньюэл Остерберг-младший (англ. James Newell Osterberg, Jr.) — американский рок-музыкант, вокалист, один из основателей альтернативного рока.

За вклад в развитие рок-альтернативы его величают «крёстным отцом» (иногда «дедушкой») панк-рока и гранжа.