Рок-календарь на 22 апреля
22 апреля 1996 года
Вышел альбом группы Satyricon «Nemesis Divina»
22 апреля 1969 года
Джон Уинстон Леннон официально изменил своё имя на Джон Уинстон Оно Леннон
22 апреля 1969 года
The Who на концерте в Долтоне впервые представели рок-оперу «Tommy»
Никаких объявлений об этом не делалось, и официальный дебют состоялся двумя неделями позже в Лондоне.
22 апреля 1967 года
Pink Floyd впервые попали в английский хит-парад с песней «Arnold Layne»
22 апреля 1950 года
Родился Питер Кеннет Фрэмптон (Peter Kenneth Frampton) — британский рок-певец, гитарист и автор-исполнитель, лауреат премии Грэмми
22 апреля 1947 года
Родился Гленн Корник — английский бас-гитарист, клавишник и автор песен. ex-Jethro Tull
В 1968 году вместе с Йеном Андерсеном (Ian Anderson) собрал группу Jethro Tull, но после записи третьей пластинки, продюсер порпосил его покинуть группу. После этого создал группу «Wild Turkey», затем были проекты «Karthago» и «Paris». В общей сложности дискография музыканта насчитывает 15 пластинок.
Скончался в возрасте 67-лет 28 августа 2014 года.