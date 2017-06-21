Рок-календарь на 22 июня
22 июня 1969 года
Рок-фестиваль в Торонто, среди участников — Led Zeppelin, Procol Harum, Джо Коккер
22 июня 1965 года
Родился Томми Каннингэм (Tom Cunningham) — барабанщик Wet Wet Wet
22 июня 1962 года
Родился Бобби Гиллеспи (Bobby Gillespie) — вокалист Primal Scream
22 июня 1959 года
Родился лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин
22 июня 1957 года
Родился Гари Бирс (Garry Gary Beers) — басист INXS
22 июня 1956 года
Родился Дерек Форбс (Derek Forbes) — бас-гитарист Simple Minds
22 июня 1947 года
Родился Дон Хенли (Don Henley) — барабанщик Eagles
22 июня 1936 года
Родился Крис Кристоферсон — американский кантри-певец, композитор, актёр
Писал песни для других исполнителей, таких, как Джерри Ли Льюис, Джонни Кэш и Дженис Джоплин (её самый известный хит «Me and Bobby McGee»).
В 1971 году на волне бардовского движения в США записал первый сольный альбом, однако подлинное призвание нашел в кино. Его самые известные фильмы — «Алиса здесь больше не живёт» (1974) с Эллен Бёрстин, «Рождение звезды» (1976) с Барброй Стрейзанд и «Конвой» (1978) c Эли Макгро. В последние годы снимается в фантастических картинах («Блэйд», «Планета обезьян»). Его песни в репертуаре около 450 исполнителей.