Рок-календарь на 23 апреля

23 апреля 1979 года

Родился Лаури Илонен, музыкант, певец, лидер группы The Rasmus

23 апреля 1971 года

Группа «Rolling Stones» выпустила альбом «Sticky Fingers»

23 апреля 1964 года

Основана фирма граммофонных пластинок «Мелодия»

23 апреля 1964 года вышло постановление Совмина СССР, согласно которому студии грамзаписи и заводы грампластинок переходили в подчинение Министерства культуры, и вскоре была основана «Мелодия» — всесоюзная фирма граммофонных пластинок министерства культуры СССР. Пластинки «Мелодии» были окном в музыкальный мир для миллионов советских граждан.

До 1986 года «Мелодия» держала монополию на звукозапись в СССР. В настоящее время фирма «Мелодия» специализируется, в первую очередь, на продвижении новых направлений деятельности, а также на качественной реставрации и выпуске архивных записей. В каталоге фирмы присутствуют популярная эстрадная музыка, классическая музыка, джаз, аудиопродукция для детей (сказки), рок, аудиокниги.

23 апреля 1956 года

Состоялся первый концерт Элвиса Пресли в Лас-Вегасе

23 апреля 1936 года

Родился Рой Орбисон