Рок-календарь на 24 апреля

24 апреля 2001 года

Элтон Джон выступил с концертом в Екатерининском дворце

24 апреля 1989 года

Вышел альбом «In Your Face» группы Kingdom Come

24 апреля 1989 года

Black Sabbath выпустили альбом «Headless Cross»

24 апреля 1957 года

Родился Борис Уильямс (Boris Williams), ударник группы The Cure

24 апреля 1945 года

Родился Дуг Клиффорд, ударник Creedence Clearwater Revival

24 апреля 1941 года

Родился сэр Джон Кристофер Уильямс, австралийский гитарист

Джон Уильямс (John Christopher Williams) родился в Австралии, в Мелбурне. Играть на гитаре начал в 4 года под руководством своего отца, Лена Уильямса, — профес-сионального английского гитариста, эмигрировавшего в Австралию в конце 1930-х годов.

Мировая известность пришла к Уильямсу в 1978 году, когда он принял участие в записи музыки Стенли Майерса к фильму «Охотник на оленей», получившего премию «Оскар». Год спустя гитарист основал арт-рок-группу «Sky», в которой играл пять лет и записал несколько альбомов.

Уильямс — рыцарь Ордена Британской Империи (1980), кавалер Австралийского ордена (1987), почётный доктор Лондонского и Манчестерского королевских музыкальных колледжей.

Исполнение Уильямса отличается высоким профессионализмом (его игра практически безошибочна), строгим академизмом, виртуозностью, глубоким проникновением в стиль и эпоху исполняемого произведения, хорошим чувством ритма. Его творчество оказало большое влияние на формирование гитарного исполнительства новейшего времени.

Документальный фильм BBC: