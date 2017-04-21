Рок-календарь на 26 апреля

26 апреля 1979 года

Родился Янне Вирман (Janne «Warman» Wirman) — клавишник Children of Bodom, Warmen

Янне с 1997 года играет в группе Children of Bodom, а в 2000 году создал проект Warmen сфокусированный в основном на инструментальных композициях — совсем немного песен записаны с приглашенными вокалистами.

26 апреля 1975 года

Родился Джоуи Джордисон — барабанщик, гитарист, бывший участник Slipknot

Джоуи Джордисон (Joey Jordison) считается самым быстрым ударником планеты. Он занесён в Книгу Рекордов Гиннесса совершив 3822 удара за 2 минуты.

26 апреля 1965 года

Концерт Rolling Stones в Лондоне был прерван полицией спустя 15 минут. Причина — беспорядки

26 апреля 1960 года

Родился Роджер Тейлор ударник Duran Duran и Arcadia

26 апреля 1951 года

Родился музыкант Юрий Ильченко

Музыкант, писатель, певец и композитор. Солист ленинградской группы «Мифы», был недолго в составе групп «Земляне» и «Машина времени».