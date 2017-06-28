Рок-календарь на 29 июня 29 июня 1978 годаРодилась Николь Шерзингер вокалистка группы The Pussycat Dolls29 июня 1973 годаЯн Гиллан покидает Deep Purple29 июня 1968 годаPink Floyd выпустили свой второй альбом «A Saucerful of Secrets»29 июня 1966 годаЗа хранение марихуаны Кейт Ричардс (гитарист Rolling Stones) получил три месяца тюрьмы29 июня 1963 годаНа концерте Beatles в Токио произошел прорыв фанатов на поле стадиона, возникла давка, 500 полицейских с трудом утихомирили разбушевавшихся29 июня 1948 годаРодился Ян Пейс, барабанщик Deep Purple