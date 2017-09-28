Рок-календарь на 29 сентября


29 сентября 1967 года

Родился Бретт Андерсон (Brett Anderson) — вокалист и фронтмен Suede

29 сентября 1963 года

Родился Лес Клейпул (Les Claypool) — бас-гитарист Primus

29 сентября 1963 года

Родился Алексей Паперный — поэт, гитарист и основатель группы Паперный Т.А..М..., арт-директор клуба «Китайский летчик Джао Да»

29 сентября 1948 года

Родился Марк Фарнер (Mark Farner) — гитарист, вокалист, автор песен, основатель и лидер Grand Funk Railroad

29 сентября 1935 года

Родился Джерри Ли Льюис (Jerry Lee Lewis)

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