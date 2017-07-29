Рок-календарь на 30 июля
30 июля 1977 года
Родился Иан Уоткинс (Ian Watkins) — вокалист, один из основателей Lostprophets
30 июля 1968 года
Родился Шон Мур (Sean Moore) — барабанщик Manic Street Preachers
Также на некоторых записях он исполнял партии трубы.
30 июля 1966 года
Родился Крейг Ганнон (Craig Gannon) — гитарист The Smiths, The Bluebells, The Adult Net
30 июля 1958 года
Родилась Кейт Буш (Kate Bush) — британская певица, композитор и музыкант-мультиинструменталист
В конце 2012 года Кейт Буш было присвоено звание командора ордена Британской империи.