Рок-календарь на 30 октября

30 октября 1982 года Родилась «Кошка Сашка» Александра Павлова 30 октября 1982 года Вышел мультфильм «KISS Meets the Phantom of the Park», посвященный группе KISS — сказочным героям, спасающим мир от сумасшедшего ученого 30 октября 1975 года Родился лидер группы «Billy’s Band» Билли Новик 30 октября 1947 года Родился Тимоти Смит (Tomothy B. Smith) — басист Eagles 30 октября 1939 года Родился Грейс Слик (Grace Slick) — вокалистка Jefferson Airplane