Рок-календарь на 31 августа
31 августа 1995 года
В Кливленде открылся Музей и Зал славы Рок-н-Ролла
Кливленд обосновывал свои претензии называться родиной рок-н-ролла открытием радио WMMS и тем, что там работал DJ Alan Freed, придумавший термин «rock ’n’ roll»
31 августа 1966 года
Родилась Дениз Джонсон (Denise Johnson) — бэк-вокалистка Primal Scream
31 августа 1961 года
Родился Дмитрий Умецкий — бас-гитарист, один из основателей Наутилус-Помпилиус
31 августа 1948 года
Родился Рудольф Шенкер (Rudolf Schenker) — гитарист Scorpions
31 августа 1945 года
Родился Вaн Моррисон (Van Morrison) — ирландский автор-исполнитель
Известный своей уникальной «рычащей» манерой исполнения и гибридом фолк-музыки (в том числе народных ольстерских мотивов) с американскими стилями — блюзом, соулом, джазом и госпелом. Мультинструменталист, который играет на гитаре, клавишных, ударных, саксофоне и губной гармошке. Для обозначения его творчества музыковедами изобретён особый термин — «кельтский соул».