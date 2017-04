12-летний сын басиста Metallica играет в туре с Korn (видео)

Двенадцатилетний сын басиста Metallica Роберта Трухильо Тай (Tye Trujillo) дебютировал в качестве музыканта группы Korn на концерте в Колумбии. Чтобы быть одного роста со взрослыми коллегами по группе, Тай влез на комбик.

Тай Трухильо временно заменил в группе ее участника Филди (Fieldy Arvizu), который не смог поехать на гастроли по Южной Америке. После Колумбии Korn продолжат выступать вместе с Таем в ходе тура по Бразилии, Аргентине, Чили и Перу.

Сын музыканта Металлики играет в ню-металл группе The Helmets, основанной еще в 2013 году. Ребята, по их признанию, вдохновляются музыкой Nirvana, Джими Хендрикса, The Ramones, Queens of the Stone Age, Black Sabbath и, конечно же, Metallica.

Выступление группы Тая Трухильо на телешоу: