12-летний сын басиста Metallica играет в туре с Korn (видео)

 

19 апреля 2017 года

Двенадцатилетний сын басиста Metallica Роберта Трухильо Тай (Tye Trujillo) дебютировал в качестве музыканта группы Korn на концерте в Колумбии. Чтобы быть одного роста со взрослыми коллегами по группе, Тай влез на комбик.

Тай Трухильо временно заменил в группе ее участника Филди (Fieldy Arvizu), который не смог поехать на гастроли по Южной Америке. После Колумбии Korn продолжат выступать вместе с Таем в ходе тура по Бразилии, Аргентине, Чили и Перу.

Сын музыканта Металлики играет в ню-металл группе The Helmets, основанной еще в 2013 году. Ребята, по их признанию, вдохновляются музыкой Nirvana, Джими Хендрикса, The Ramones, Queens of the Stone Age, Black Sabbath и, конечно же, Metallica.

Выступление группы Тая Трухильо на телешоу:

#              

Смотрите также:

Новости
Новости
Новости
Рождественский хит «Last Christmas» Джорджа Майкла. О чем на самом деле песня?

Её часто заказывают на радио, желая счастья близким и любимым, а в ресторанах это лучшая мелодия для медленного танца с предметом обожания. Песня стала неким символом семейных праздников Рождества и Нового Года, любви и уюта. Но так ли всё прекрасно и мимимишно в её тексте?

Статьи
Новости
Новости
Новости
Новости

Новости партнеров: