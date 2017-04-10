Фильм про Илью Кормильцева снимут на деньги зрителей

Съемки документального фильма «Илья Кормильцев. Нескованный» приостановлены для поиска дополнительных средств. Поклонников творчества поэта просят поддержать проект финансово путем краудфандинговой компании на известной платформе Planeta.ru.

В проекте будут задействованы студийные и натурные съемки, планируется пригласить актеров для озвучивания стихов Ильи Кормильцева, требуется дополнительное световое и кино-оборудование. Также намечена поездка съемочной группы на родину поэта в Екатеринбург.

Создатели фильма поставили цель собрать 430 000 рублей за три месяца. Они уверяют, что за вычетом налогов это минимальная сумма, которая позволит продолжить работу.

«Нас поддерживают совершенно разные люди, живущие в разных уголках страны, — говорит режиссер фильма Алла Жидкова. — Это говорит о том, что поэзия Ильи Кормильцева затрагивает людей повсюду. Но темп сбора средств пока недостаточный для того, чтобы проект стал успешным. Сейчас необходима любая активность. Многие думают, что суммы в 50 или 100 рублей ничего не решают, но на самом деле это тоже помощь».

Илья Кормильцев — российский поэт, переводчик, музыкальный и литературный критик, основной автор текстов песен группы Наутилус Помпилиус. Умер в Лондоне в 2007 году в возрасте 47 лет после продолжительной болезни. В 2009 году на Троекуровском кладбище был открыт памятник Кормильцеву, монумент представляет собой открытую книгу и очки.

Творчеству Кормильцева принадлежат тексты таких песен группы Наутилус Помпилиус как «Я хочу быть с тобой», «Скованные одной цепью», «Эта музыка будет вечной», «Взгляд с экрана», «Тутанхамон», «Крылья» и многих других, он написал тексты песен «Клипсо-Калипсо» и «Тацу» Насти Полевой.

За год до смерти Кормильцев обратился с открытым письмом в адрес лидера Наутилуса Помпилиуса Вячеслава Бутусова, после того, как узнал о выступлении музыканта с его группой Ю-Питер перед активистами проправительственного движения «Наши». Кормильцев заявил: «Я не хочу, чтобы наёмные гопники, оттягивающиеся за счёт налогоплательщиков, внимали стихам, которые я писал сердцем и кровью» и предложил Бутусову ограничиться песней его собственного авторства.

В 2012 г. был показан документальный фильм об Илье Кормильцеве «Зря, ты новых песен...», снятого режиссёрами Александром Рожковым и Олегом Раковичем.

Сбор средств для фильма о Кормильцеве: planeta.ru/campaigns/kormiltsevfilm