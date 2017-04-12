Объявлены первые участники фестиваля «Нашествие»

Радиостанция «Наше радио» объявила имена участников «Нашествия 2017» — масштабного мультиформатного фестиваля России, на котором каждый год выступает более 100 музыкальных коллективов. Даты — с 7 по 9 июля, прописка рок-праздника прежняя: Большое Завидово в Тверской Области.

Список участников уже сейчас выглядит внушительно:

Алиса, Анимация, Калинов мост, Киппелов, Княzz (при участии Балу), Кукрыниксы, Мельница, Найк Борзов, Несчастный Случай, Пикник, Пилот, Серьга, Сергей Бобунец (сольно), Сплин, Сурганова и Оркестр, Уматурман, Чиж & Co, Tequilajazzz, The Hatters и 25/17.

Гостей фестиваля в 2017 году ждёт несколько важных камбэков. Константин Кинчев и группа Алиса триумфально возвращаются после вынужденного перерыва, из Сан-Франциско прилетит участник «золотого» состава «Короля и Шута» Александр Балунов, чтобы присоединиться к выступлению Княzz, а из Санкт-Петербурга приедет группа Tequilajazzz, не выступавшая на фестивале с 2008-го года.