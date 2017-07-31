Лидер группы Ноль Федор Чистяков покинул Россию
Федор Чистяков, создатель группы Ноль, сообщил, что не вернется в Россию из-за запрета Верховным судом Свидетелей Иеговы. Как известно, музыкант принял это решение, находясь с гастролями в Америке. В интервью «Новой газете» Чистяков рассказал:
— Я не собирался эмигрировать [...] у меня никогда не было ни мыслей таких, ни возможностей. [...] И вот мы полетели с туром в США. А накануне состоялся судебный процесс, результатом которого стал запрет «Свидетелей». Для меня это было шоком. [...] Первое и главное: я не смогу открыто исповедовать свою религию. Это само по себе травма, даже если тебя не сажают, но есть уже и посадки. [...] Такая обстановка делает любую творческую активность бессмысленной. В чем смысл, если завтра за тобой могут прийти? [...] Мой переезд не связан с тем, что я якобы не люблю Россию и продался американцам. Это вынужденная мера, направленная на то, чтобы я не исчез как творческая единица. Другого выхода не было.
Музыкант заверил, что деятельность группы Ноль продолжится, а ближайший концерт в Москве намечен на 18 ноября.
«Время Жить» — это старая песня группы, которую, по ряду причин не успели доделать еще в 1992-м. По прошествии 25 лет дописан текст и трек, наконец, записан в студии. Работа велась вдвоем с Николсом, с которым Чистяков начинал группу, таким образом, эту запись можно считать новой песней Ноля.
В тексте песни Чистякова есть строчки:
А ты еще ждешь свое светлое завтра —
Знай, оно здесь никогда не придет.
Интервью завершается грустной иронией:
— Когда утром смотрю в зеркало, каждый раз не могу поверить, что я, Федор Чистяков — экстремист и угроза национальной безопасности России. Я не занимаюсь борьбой с режимом. Более того, с уважением отношусь к власти. А меня разыграли, как карту в большой политической игре. Это какой-то бред.