Фестиваль «World Of Drum & Bass» вновь соберет лучших артистов своего жанра

Последние выходные зимы — неизменная дата проведения World of Drum & Bass в столице. 24 февраля в клубе Известия Hall вновь соберутся лучшие артисты мировой сцены и тысячи любителей этого прогрессивного музыкального направления на абсолютно новой постановке главного события ломаных ритмов, получившей название «The Cube»!

World Of Drum & Bass — один из самых масштабных фестивалей на мировой танцевальной сцене с двенадцатилетней историей проведения более чем в 25 странах мира! Великие имена мировой сцены, уникальные постановки, гигантские декорации, десятки лазерных установок, сотни световых приборов, тысячи поднятых рук — все это на самом известном и успешном рейве в мире!

Артисты

CAMO & KROOKED [w/ DAXTA MC] (AU)

Культовый австрийский дуэт возвращается на World of Drum&Bass! Сегодня они — ведущий Drum&Bass-проект мира, уверенно задающий тенденции жанра и собирающий солд-ауты на фестивалях абсолютно любого калибра. Авторы лучшего альбома 2017-го и лучшие dnb-музыканты года по версии «Drum&BassArena Awards» выступят в Москве 24 февраля.

KILLBOX [ED RUSH & AUDIO] (UK)

Впервые в России! Дуэт двух мастодонтов мирового нейрофанк-движения — Ed Rush и Audio, в недавнем времени объединивших усилия под единым флагом и взявших себе грозный тайтл «Killbox».

За плечами каждого из них более 15 лет успешной карьеры, сотни выпущенных треков и взорванных танцполов по всему земному шару и статус признанных ветеранов жанра. 24 февраля этот взрывоопасный симбиоз впервые посетит Россию в новом статусе и представит Москве свой дебютный альбом, готовящийся к выходу в начале года.

THEPROTOTYPES (UK)

Один из ведущих mainstream-проектов последних лет, неустанно продолжающий творить безумие своими бронебойными сетами на танцполах топовых фестивалей планеты. Основатели и идеологи стремительно набирающего обороты импринта «Get Hype Records», авторы бесчисленного количества мощнейших бэнгеров — спустя три года The Prototypes возвращаются на московский World of Drum&Bass!

MINDVORTEX (UK)

Одни из ведущих трендсеттеров жанра, авторы десятков мощнейших бэнгеров, творящие своими сетами тотальное безумие на танцполах мероприятий любого типа и масштаба. Спустя два с половиной года легендарный дуэт возвращается на World of Drum&Bass, дабы устроить локальное землетрясение под сводами Известия Hall в эту эпохальную ночь!

DJSS (UK)

Идеолог и основатель фестиваля «The World Of Drum&Bass». Один из старейших и самых известных мировых Drum&Bass ди-джеев. Основатель лейбла Formation Records, человек, который стоял у истоков зарождения «ломаных ритмов»!

GANCHER & RUIN (UK)

Лидеры «темной стороны» отечественной Drum&Bass-сцены, дуэт братьев-близнецов, уже который год прочно занимающих места в лайн-апах большинства топовых западных фестивалей. Мастерски варьируя мощнейшие Darkside-боевики с техничными Neurofunk-бэнгерами в своих сетах, они устроят тотальный разнос в Известия Hall!

GYDRA (RU)

Один из ведущих отечественных neurofunk-проектов. Дуэт, поистине знающий толк в мощнейшем и беcкомпромиссном саунде. Став артистами ведущих лейблов, сегодня они одни из самых актуальных музыкантов страны, которые не перестают радовать нас 100% отборным Drum&Bass’ом без ГМО!

ENEI (RU)

Один из лидеров отечественной индустрии ломаных ритмов, успешно зарекомендовавший себя не только в России, но и за рубежом, став членом семейства Critical Sound — одного из ведущих мировых нейрофанк-импринтов. Он вновь отыграет на World of Drum&Bass, представив публике свои самые мощные боевики и большое количество новых дабплейтов!

OZMA (RU)

Популярный российский джамп-ап продюсер, обладающий собственным фирменным звучанием и техникой выступлений. Он возвращается на московский World Of Drum&Bass и устроит настоящее JumpUp безумие на танцполе!

PROFIT (RU)

Один из самых авторитетных Drum&Bass диджеев России, за плечами которого более 20 лет музыкальной карьеры и сотни организованных фестивалей. Его музыкальный вкус, позитивная энергетика и эмоции заставят любого отрываться на всю!

SUBWAVE (RU)

Один из старейших российских Drum&Bass продюсеров. В послужном списке Глеба более 20 виниловых релизов на таких известных лейблах, как Hospital, Metalheadz, Moving Shadow, Technical Itch, Shogun Audio. Его уникальный саунд и атмосфера выступлений отличаются от всех и является примером для большинства музыкантов.

Билеты

Standard: от 1200 р.

Входной билет на фестиваль. Пребывание в зоне танцевального партера обоих танцполов.

Deluxe: от 2000 р.

Отдельный Deluxe вход. Комфортабельная Deluxe зона на втором этаже со столиками и барами.

Прекрасный вид на зал, сцену и шоу!

Ложи: от 4000 р. (с человека)

Все Deluxe привилегии. Самая лучшая зона на втором этаже. Премиум ложи от 4 до 8 человек. Алкоголь, напитки и фрукты включены в цену билета!

Место проведения

Известия Hall

м. Пушкинская, Пушкинская пл., д. 5

Начало: 24 февраля, 20.00

Конец: 25 февраля, 07.00

Другие подробности на оф. сайте и встрече в ВК