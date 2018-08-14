Грандиозные концерты в Киеве 2018-2019

В осенние прохладные месяцы, когда прогулки становятся все короче, город Киев приглашает жителей и туристов столицы на концертные мероприятия. Наша программа согреет Вас в пасмурные дни и придаст прохлады в жаркие.

Шоу «Музыкальная платформа»

Окунуться в мир музыкальных новинок, которые будут иметь огромный успех, поможет концертная программа «Музыкальная платформа». Успейте купить билеты, чтобы услышать дебютные музыкальные хиты, которые в ближайшее время будут звучать на всех волнах.

«Музыкальная платформа» — одно с наиболее популярных ТВ-шоу канала «Украина». Шоу постоянно собирает полные залы зрителей, которые хотят быть в курсе последних музыкальных новинок: представители шоу-бизнеса, также политические деятели, и конечно медиа-журналисты. Итак, билетики на шоу-программу ждут всех заядлых меломанов.

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Концерт группы «Uriah Heep»

И снова в Украине ценители классической рок-музыки могут посетить концерт британской легендарной группы «Uriah Heep». Рок музыка бывает веселой, бывает печальной. Она разная, но держит всех без исключения фанатов за самое сердце. За свою многолетнюю карьеру исполнители бессмертных хитов «Easy Livin’» и «July Morning» не перестают удивлять своих слушателей новыми песнями, энергичными и захватывающими выступлениями. Их песни всегда собирают огромные залы поклонников рок-музыки. Коллектив до сих пор остается лидером в рок-индустрии находясь на вершине музыкальных рейтингов в течение почти 50 лет.

Поспешите порадовать себя билетом в Дворец «Украина» на мощный концерт группы «Uriah Heep».

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Грандиозное шоу «Rock Symphony»

Эти произведения не оставят без внимания ни одного человека. Выступление сочетает в себе симфонический оркестр, хор и рок бэнд. Музыка проникает в душу каждого слушателя, который непременно станет поклонником. Rock Symphony — это сплошное воспроизведения известных нам хитов, которые звучат в их исполнении по-новому. Мелодия постепенно, но не заметно меняет друг друга, а световые спецэффекты помогают слушателю окунуться в невероятную атмосферу от этого действа и получить непередаваемое наслаждение.

Успейте приобрести билеты на «Rock Symphony» и зарядиться положительной энергией на несколько месяцев вперед.

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Дворец «Украина» предлагает выбрать развлекательную программу себе по душе и с удовольствием посетить избранное мероприятие.