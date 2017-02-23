Алиса Вокс выступит с сольными концертами в Москве и Санкт-Петербурге

23 февраля в питерском «Космонавте» и 25 февраля в столичном клубе «RED» Алиса Вокс выступит с большой сольной программой «Кто Сама Тур».

Предстоящие концерты — это яркие танцевальные полные сюрпризов двухчасовые шоу. Вместе с Алисой выступят A-Quantum Band, а также специальный гость, Феликс Бондарев, с которым певица представит несколько совместных композиций.

На концертах, помимо песен из альбома «Сама», певица презентует несколько новых композиций.

Кстати, недавно Алиса дала большое интервью о творчестве, личной жизни и путешествиях.