Алиса Вокс выступит с сольными концертами в Москве и Санкт-Петербурге
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Когда: 23.02.2017
Где: Санкт-Петербург, Космонавт
Когда: 25.02.2017
Где: Москва, RED
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23 февраля в питерском «Космонавте» и 25 февраля в столичном клубе «RED» Алиса Вокс выступит с большой сольной программой «Кто Сама Тур».
Предстоящие концерты — это яркие танцевальные полные сюрпризов двухчасовые шоу. Вместе с Алисой выступят A-Quantum Band, а также специальный гость, Феликс Бондарев, с которым певица представит несколько совместных композиций.
На концертах, помимо песен из альбома «Сама», певица презентует несколько новых композиций.
Кстати, недавно Алиса дала большое интервью о творчестве, личной жизни и путешествиях.