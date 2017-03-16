Amorphis возвращаются в Россию со специальной юбилейной программой

В 2006 году Amorphisс выпустили концептуальный альбом «Eclipse», тексты которого полностью основаны на пьесе 1982 года известного скандинавского поэта и драматурга Пааво Хаавикко. Пьеса повествует об истории жизни Куллерво — единственного трагического героя финского эпоса Калевала.

Несмотря на то, что название альбома переводится как «Затмение», он стал настоящим прорывом для группы, ознаменовав новый виток развития творчества. В первый раз в истории коллектива их запись получила золотой статус у себя на родине.

На пластинке впервые звучит голос нового вокалиста Томи Йоутсена, который пополнил ряды секстета после ухода Паси Коскинена и длительных поисков его замены. В настоящее время Amorphis сложно представить без глубокого вокала Томи, который органично сочетает техники харш и чистого пения. Часто его манеру и тембр сравнивают с такими значимыми и мощными фронтменами как Ник Холмс из Paradise Lost и Питер Стил из Type O Negative.

В конце 2016 года и начале 2017 музыканты дадут ряд концертов в Европе, посвященных 10-летию своего легендарного альбома. В мае 2017 этот тур достигнет России, с которой группу связывают давние теплые отношения. Каждый приезд лиричных финнов непременно сопровождается интересом преданной публики.

12 мая 2017 года Amorphisс выступят в столичном клубе «Volta», а 13 мая в питерском клубе «Зал Ожидания».

В этот раз коллектив обещает исполнить расширенный сет, состоящий из двух отделений: альбома «Eclipse» целиком и лучших композиций за всю свою долгую историю.