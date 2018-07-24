BrainStorm выпустили новый клип и сингл «Контакты»
Латвийская группа BrainStorm сняла видео на песню «Контакты» из готовящегося альбома «Wonderful Day». Кроме того, выпущен целый maxi-single, в который помимо этой песни и видео вошли ее версии на английском и латышском языках («Nothing Lasts Forever» и «Ogles» соответственно), а также еще одна весьма необычная версия трека «Ogles» в аранжировке латвийского проекта PRAGA II. Текст для русской версии создал постоянный соавтор BrainStorm — Сергей Тимофеев.
Как рассказал фронтмен BrainStorm Ренарс Кауперс,
Это не просто переводы песен, это разные истории, рассказанные разным языком, разными авторами, но с единой драматургической линией. В русском тексте Сергею Тимофееву удалось поймать такой своеобразный «нерв» города. Это песня о большом мегаполисе, куда мы стремимся, который манит и в котором важно не потерять себя, и уберечь свои «контакты».
Латвийский режиссер Айвар Чивжелис, который работал над клипом, должен был придумать общую визуализацию для всех трех языковых версий песни.
Это обыкновенная история из жизни каждого из нас, показанная через очень популярную в Прибалтике и «ожившую» в клипе настольную игру «Цирк» — по сюжету девушка приглашает в свою жизнь юношу. Можно видеть, насколько легко и просто девушка ориентируется в этой игре под названием «жизнь», потому что «Цирк» — это ее среда, в то же время парню приходится намного труднее. В клипе музыканты группы BrainStorm выступают в роли «вершителей судеб» этих двух персонажей, бросая игральные кости, и указывая им тем самым действия на игровом поле и, по сути — формируя их жизнь. Но, конечно же, любовь побеждает.
— раскрыл режиссер детали новой работы.