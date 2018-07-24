BrainStorm выпустили новый клип и сингл «Контакты»

Латвийская группа BrainStorm сняла видео на песню «Контакты» из готовящегося альбома «Wonderful Day». Кроме того, выпущен целый maxi-single, в который помимо этой песни и видео вошли ее версии на английском и латышском языках («Nothing Lasts Forever» и «Ogles» соответственно), а также еще одна весьма необычная версия трека «Ogles» в аранжировке латвийского проекта PRAGA II. Текст для русской версии создал постоянный соавтор BrainStorm — Сергей Тимофеев.

Как рассказал фронтмен BrainStorm Ренарс Кауперс,

Это не просто переводы песен, это разные истории, рассказанные разным языком, разными авторами, но с единой драматургической линией. В русском тексте Сергею Тимофееву удалось поймать такой своеобразный «нерв» города. Это песня о большом мегаполисе, куда мы стремимся, который манит и в котором важно не потерять себя, и уберечь свои «контакты».

Латвийский режиссер Айвар Чивжелис, который работал над клипом, должен был придумать общую визуализацию для всех трех языковых версий песни.