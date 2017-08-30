Британцы Alt-J выступят в Москве и Питере летом 2017 года

Британцы Alt-J выступят в Москве и Питере летом 2017 года

 

Когда: 30.08.2017
Где: Москва, Stadium Live
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Когда: 31.08.2017
Где: Санкт-Петербург, A2

В конце авгруста 2017 Alt-J посетят с концертами Россию: 30 августа они выступят в столичном клубе «Stadium», а 31 августа в санкт-петербургском «A2 Green Concert».

Они назвались в честь комбинации клавиш на макбуках и поначалу не хотели особо рассказывать о себе — а теперь у них в запасе есть Mercury Prize и номинации на Brit Awards и «Грэмми».

Alt-J не самая типичная группа — в своей музыке они сочетают тишайший фолк и деликатную акустическую музыку с полной ее противоположностью, настоящими поп-мелодиями, громкими, подвижными, запоминающимися. На двух своих альбомах, «An Awesome Wave» и «This Is All Yours», они не мечутся между крайностями, а совмещают эти две стороны в нечто совсем иное. Как результат — они нравятся и фанатам независимой музыки, и тем, кто слушает только радио.

Ни тем, ни другим они не хотят специально понравиться и сэмплируют Майли Сайрус так, что ее невозможно узнать, пишут страшные песни по мотивам детских книг и посвящают сразу несколько композиций японскому городу.

По слухам, в этом году они выпустят третий альбом — возможно, на российских концертах мы одними из первых услышим новые песни.

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