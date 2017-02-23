Юбилейная, десятая премия «Чартова Дюжина» пройдет в столичном Олимпийском

23 февраля 2017 года состоится вручение юбилейной, десятой ежегодной национальной музыкальной премии Нашего Радио «Чартова дюжина». Юбилейный год — хороший повод вернуться на самую большую крытую площадку столицы — СК «Олимпийский». Именно здесь в 2008 году премию вручали в первый раз.

Вот уже десять лет «Чартова дюжина» собирает на одной сцене самых талантливых и творческих людей нашей страны — музыкантов, актеров, писателей, продюсеров, журналистов. 2017-й год не станет исключением, впрочем масштаб нынешней церемонии будет соответствовать значимости даты. В праздничный день 23 февраля на самой большой столичной площадке состоится грандиозное шоу.

Как всегда, в этот вечер будут названы победители 13-ти номинаций. Но, учитывая юбилей премии, в этот раз будут награждены не только главные герои года, но и главные герои целого десятилетия!

Беспрецедентная по масштабам сценография, лучшие музыканты, популярные ведущие, специальные номера и необычные дуэты — все это увидят зрители десятой церемонии вручения ежегодной национальной музыкальной премии «Чартова дюжина»!

На Церемонии выступят:

Би-2

Машина Времени

Баста

Ночные Снайперы

Кукрыниксы

Калинов Мост

25/17

Антон Адасинский и АВИА

...и другие!