Юбилейная, десятая премия «Чартова Дюжина» пройдет в столичном Олимпийском

Юбилейная, десятая премия «Чартова Дюжина» пройдет в столичном Олимпийском

 

Когда: 23.02.2017
Где: Москва, СК Олимпийский
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23 февраля 2017 года состоится вручение юбилейной, десятой ежегодной национальной музыкальной премии Нашего Радио «Чартова дюжина». Юбилейный год — хороший повод вернуться на самую большую крытую площадку столицы — СК «Олимпийский». Именно здесь в 2008 году премию вручали в первый раз.

Вот уже десять лет «Чартова дюжина» собирает на одной сцене самых талантливых и творческих людей нашей страны — музыкантов, актеров, писателей, продюсеров, журналистов. 2017-й год не станет исключением, впрочем масштаб нынешней церемонии будет соответствовать значимости даты. В праздничный день 23 февраля на самой большой столичной площадке состоится грандиозное шоу.

Как всегда, в этот вечер будут названы победители 13-ти номинаций. Но, учитывая юбилей премии, в этот раз будут награждены не только главные герои года, но и главные герои целого десятилетия!

Беспрецедентная по масштабам сценография, лучшие музыканты, популярные ведущие, специальные номера и необычные дуэты — все это увидят зрители десятой церемонии вручения ежегодной национальной музыкальной премии «Чартова дюжина»!

На Церемонии выступят:

Би-2
Машина Времени
Баста
Ночные Снайперы
Кукрыниксы
Калинов Мост
25/17
Антон Адасинский и АВИА

...и другие!

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