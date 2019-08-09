Чернозём 2019

 

Когда: 09.08.2019
Где: Тамбов, рядом с Татарским валом
Когда: 10.08.2019
Где: Тамбов, рядом с Татарским валом
Когда: 11.08.2019
Где: Тамбов, рядом с Татарским валом

С 9 по 11 августа в Тамбове, рядом с Татарским валом пройдёт рок — фестиваль «Чернозём 2019». «Чернозём» — одно из крупнейших мероприятий, проводимых на территории центрального Черноземья. В этом году фестивалю исполняется 5 лет.

Площадка фестиваля находится в легкой транспортной доступности для жителей центрального Черноземья. Затрачивая на дорогу минимум времени, посетители получают возможность забыть о городской суете и отлично провести время в компании друзей и музыкантов. Жители более отдаленных регионов не пожалеют, что проделали путь и получили возможность побывать на рок-фестивале с его уникальной атмосферой и увидеть город, который до наших дней сохранил облик настоящего Черноземья.

Стоимость 3-х дневного абонемента: 3800 рублей, билет на один день: 2000 рублей. Приобрести можно здесь: https://vk.com/app6254375_-122120776

На сцене фестиваля Чернозём 2019 выступят следующие участники:

9 августа:

  • Температура Тела (Тамбов),
  • FPG,
  • Louna,
  • Ария,
  • Вадим Самойлов,
  • Алиса

10 августа:

  • Анимация,
  • Северный Флот,
  • Amatory,
  • 25/17,
  • Пикник,
  • Гарик Сукачёв

11 августа:

  • Обе-Рек,
  • Мураками,
  • Порнофильмы,
  • Княzz,
  • BrainStorm,
  • Мумий Тролль

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Знакомясь с творчеством новой для себя группы, большинство не обращает особого внимания на барабанщика. Слушатель воспринимает композицию целиком, изредка выделяя для себя вокалиста и цепляющие гитарные рифы.

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