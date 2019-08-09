Чернозём 2019
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Когда: 09.08.2019
Где: Тамбов, рядом с Татарским валом
Когда: 10.08.2019
Где: Тамбов, рядом с Татарским валом
Когда: 11.08.2019
Где: Тамбов, рядом с Татарским валом
С 9 по 11 августа в Тамбове, рядом с Татарским валом пройдёт рок — фестиваль «Чернозём 2019». «Чернозём» — одно из крупнейших мероприятий, проводимых на территории центрального Черноземья. В этом году фестивалю исполняется 5 лет.
Площадка фестиваля находится в легкой транспортной доступности для жителей центрального Черноземья. Затрачивая на дорогу минимум времени, посетители получают возможность забыть о городской суете и отлично провести время в компании друзей и музыкантов. Жители более отдаленных регионов не пожалеют, что проделали путь и получили возможность побывать на рок-фестивале с его уникальной атмосферой и увидеть город, который до наших дней сохранил облик настоящего Черноземья.
Стоимость 3-х дневного абонемента: 3800 рублей, билет на один день: 2000 рублей. Приобрести можно здесь: https://vk.com/app6254375_-122120776
На сцене фестиваля Чернозём 2019 выступят следующие участники:
9 августа:
- Температура Тела (Тамбов),
- FPG,
- Louna,
- Ария,
- Вадим Самойлов,
- Алиса
10 августа:
- Анимация,
- Северный Флот,
- Amatory,
- 25/17,
- Пикник,
- Гарик Сукачёв
11 августа:
- Обе-Рек,
- Мураками,
- Порнофильмы,
- Княzz,
- BrainStorm,
- Мумий Тролль