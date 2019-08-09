С 9 по 11 августа в Тамбове, рядом с Татарским валом пройдёт рок — фестиваль «Чернозём 2019». «Чернозём» — одно из крупнейших мероприятий, проводимых на территории центрального Черноземья. В этом году фестивалю исполняется 5 лет.

Площадка фестиваля находится в легкой транспортной доступности для жителей центрального Черноземья. Затрачивая на дорогу минимум времени, посетители получают возможность забыть о городской суете и отлично провести время в компании друзей и музыкантов. Жители более отдаленных регионов не пожалеют, что проделали путь и получили возможность побывать на рок-фестивале с его уникальной атмосферой и увидеть город, который до наших дней сохранил облик настоящего Черноземья.

Стоимость 3-х дневного абонемента: 3800 рублей, билет на один день: 2000 рублей. Приобрести можно здесь: https://vk.com/app6254375_-122120776

На сцене фестиваля Чернозём 2019 выступят следующие участники:

9 августа:

Температура Тела (Тамбов),

FPG,

Louna,

Ария,

Вадим Самойлов,

Алиса

10 августа:

Анимация,

Северный Флот,

Amatory,

25/17,

Пикник,

Гарик Сукачёв

11 августа: