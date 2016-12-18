Deep Purple записали новую песню «Time For Bedlam»

Deep Purple записали новую песню «Time For Bedlam»

 

18 декабря 2016 года

Deep Purple записали новую песню «Time For Bedlam» и выпустили ее в виде сингла. Official Lyric Video можно увидеть под текстом новости. Новая работа войдет в альбом «In Finite», релиз которого намечен на 7 апреля 2017 года. Впоследствии группа отправится в «The Long Goodbye Tour». Он стартует 17 ноября 2017 года на Barclaycard Arena в Бирмингеме.

Пластинка станет первым студийным релизом группы за четыре года — предыдущий альбом Deep Purple «NowWhat?!» был выпущен в 2013-м году, а его продюсером выступил Боб Эзрин (Bob Ezrin), он же работает и над новой пластинкой. Эзрин известен по работе с Kiss, Pink Floyd, 30 Seconds to Mars, Nine Inch Nails, Питером Габриэлем, Элисом Купером, и многими другими.

Эксклюзивная премьера новой песни состоялась в эфире московской радиостанции ROCK FM, в эфире которой лидер-вокалист коллектива Ян Гиллан дал интервью.

Интервью Яна Гиллана нашему порталу в 2009 году можно прочесть здесь.

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