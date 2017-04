Deep Purple выпустили новый альбом «Infinite». Он стал двадцатым студийником британской рок-группы за все время ее существования и первым за четыре года — предыдущий «Now What?!» был выпущен в 2013-м. Продюсером снова выступил Боб Эзрин (Bob Ezrin). Он зарекомендовал себя по продюсированию Kiss, Pink Floyd, 30 Seconds to Mars, Лу Рида, Nine Inch Nails, Питера Габриэла, Элиса Купера, и многих других.

Завершает новый альбом кавер-версия на песню «Roadhouse Blues» группы The Doors.

Песни «Time For Bedlam» и «All I Got Is You» были представлены до выхода релиза синглами.

В планах группы отправиться в «The Long Goodbye Tour» («Долгий прощальный тур»), который стартует в мае, а дата его окончания пока не названа. Во время объявления тура в декабре 2016 года, барабанщик Ян Пейс рассказал сайту Heavyworlds, что «возможно, это последний большой тур». «Это становится все труднее. Но никогда не говори никогда» — резюмировал Пейс.

Сайт поклонников Deep Purple в России цитирует размышления о прощальном туре бас-гитариста Роджера Гловера:

«Никто не хочет останавливаться, но мне сейчас — 71 год, Гиллану — 71, все мы из поздних 60-х и ранних 70-х. Когда организм уже начинает отставать от вашего рассудка или вашей карьеры... Мы подошли к некоей точке, когда невозможно представить себе еще 8 лет до следующего альбома. Приближается время, когда все закончится, но мы не смотрим на часы. Мы так же не хотим говорить о финальном туре или прощальном концерте. Мы хотим продолжать так долго, насколько нам позволит природа. Когда мы больше не сможем играть — все, настанет время остановиться. Но мы по-прежнему на сцене и по-прежнему получаем радость от этого. Так что все, что мы можем сказать — дверь закроется, но она еще не закрылась».

Треклист Deep Purple «Infinite» 2017 г.