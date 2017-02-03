Depeche Mode выпустили первый сингл с нового альбома «Spirit»

Depeche Mode выпустили первый сингл с нового альбома «Spirit»

 

03 февраля 2017 года

Depeche Mode обнародовали «Where’s The Revolution», первый сингл с грядущего альбома «Spirit». Днем ранее музыканты сообщили дату релиза — 17 марта 2017 года, пластинка выйдет на Columbia Records. Послушать премьеру можно под текстом этой новости.

Spirit станет 14-й студийной работой в дискографии Depeche Mode, предыдущий «Delta Machine» вышел в 2013 году. Продюсером на этот раз стал участник британского электронного дуэта Simian Mobile Disco Джеймс Форд (James Ford), известный по работе с Arctic Monkeys, Klaxons.и Florence + The Machine.

Треклист Depeche Mode «Spirit»

01 «Going Backwards»
02 «Where’s The Revolution»
03 «The Worst Crime»
04 «Scum»
05 «You Move»
06 «Cover Me»
07 «Eternal»
08 «Poison Heart»
09 «So Much Love»
10 «Poorman»
11 «No More (This Is The Last Time)»
12 «Fail»

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