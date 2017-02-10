Depeche Mode опубликовали новый клип на песню «Where’s the Revolution»

Depeche Mode опубликовали на своем видео-канале новый клип на песню «Where’s the Revolution», режиссером которого стал Антон Корбайн (Anton Corbijn), фотохудожник, хорошо известный всем поклонникам группы по прежним совместным работам. Черно-белая гамма видео, где в определенный момент появляется цвет, создает аллюзию на известный криминальный триллер «Город грехов». Временами массовка напоминает фильм Pink Floyd «The Wall»: роботоподобно маршируют мужчины, девушки размахивают флагами. Глядя на это, Дейв Гаан вопрошает с трибуны: «Кто принимает за тебя решения? Ты или твоя религия?»



Сингл будет включен в готовящийся к выпуску альбом «Spirit», релиз которого намечен на 17 марта.