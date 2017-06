Дети на фестиваль «Нашествие» смогут попасть бесплатно

Организаторы фестиваля Нашествие в «День защиты детей» объявили о том, что в 2017 году бесплатно на Главное Приключение Года попасть смогут все, кому еще не исполнилось 14 лет! Необходимо взять с собой свидетельство о рождении.

Нашествие – фестиваль для всей семьи, где можно послушать любимую музыку, отдохнуть на природе и просто провести время вместе. В 2017 году шансов оставить детей дома практически нет – на фестивале будет всё, о чём мечтает каждый ребёнок от 0 до… 100 лет!

Огромные батуты и мыльные пузыри, настольный футбол или бадминтон, фрисби или конструктор – все это будет на предстоящем празднике.

По полю в Большом Завидово будут гулять герои любимых мультфильмов и книг, в детских зонах аниматоры не дадут скучать самым маленьким гостям, жонглёры продемонстрируют чудеса ловкости, а приглашённые художники безопасными красками превратят любую девочку в зайчика, а мальчика – в бесстрашного пирата. Или наоборот.

Позаботились о детях партнёры фестиваля, благотворительный фонд World Vita, специалисты которого знают, чем порадовать детей – на их площадке можно будет попрыгать, побегать, покувыркаться, и даже построить дом – из кубиков!

Для азартных посетителей Нашествия компания Hobby World построит дом с настольными играми, где можно сыграть в любую игру – правила объяснят терпеливые гейм-мастера. А после многочасового сражения в «Монополию», можно тут же покидать фрисби или сыграть в твистер. Или отправиться в зону Sweet fit, и там узнать, кто самый быстрый и ловкий, а заодно и полезно и вкусно перекусить.

Об учёбе тоже не забыли: в павильоне цирка «Аквамарин» каждый день будут показывать захватывающее и познавательное крио-шоу – ледяные скульптуры, жидкий азот и бесстрашные ведущие не оставят никого равнодушным.

До встречи на фестивале!

О фестивале

Нашествие – мультиформатный музыкальный нон-стоп под открытым небом, где есть место и легендарным и молодым исполнителям. Крупнейший всероссийский фестиваль проводится с 1999 года, и стал самым масштабным и самым посещаемым фестивалем на постсоветском пространстве. В 2016 году НАШЕСТВИЕ посетили более 200 000 человек.

Нашествие 2017 пройдёт 7, 8 и 9 июля 2017 года в Большом Завидово Тверской области.

В этом году на его сцены выйдут: Алиса, Анимация, Браво, Вячеслав Бутусов, Гарик Сукачёв & Бригада С, Глеб Самойлов и The Matrixx, ДДТ, Дельфин, Калинов Мост, Кипелов, Княzz (При Участии Балу), Кукрыниксы, Мельница, Наив, Найк Борзов, Несчастный Случай, Пикник, Пилот, Серьга, Сергей Бобунец, Сплин, Сурганова И Оркестр, Уматурман, Чиж & Co, Animal Джаz, Louna, Lumen, Tequilajazzz, The Hatters и 25/17.

На Главном приключении года помимо нескольких сцен есть место театру, кино, музею, лекциям, пилотажным группам, конкурсам, историческим реконструкциям, ЗАГСу и многому другому. Фестиваль давно перестал быть только музыкальным событием.

Нашествие является одним из самых комфортных по условиям пребывания из всех подобных открытых мероприятий не только в России, но и за рубежом. Это обеспечивается созданием в полевых условиях колоссальной по объему инфраструктурой. В 2017 году одним из главных нововведений стали именные билеты, которые приобрести в сети можно только на www.nashestvie.ru. Проживание на территории НАШЕСТВИЯ стало еще более удобным – в этом году будет организовано не два, а три палаточных городка. «Ленинград», «Москва» и «Свердловск», а по популярным маршрутам будет налажено автобусное сообщение.

Огромная территория, расположенная в живописных местах Тверской области находится в 10 км от федеральной трассы Москва – Санкт-Петербург и в 4 км от ж/д платформы Конаковский Мох.

Организаторы фестиваля делают все, чтобы с каждым годом бытовые условия для зрителей становились более комфортными, а развлекательная программа – разнообразней и ярче.

Организатором выступает НАШЕ Радио – одна из ведущих российских радиостанций,

аудитория которой только в России составляет 3,3 млн слушателей в день. Еженедельная аудитория – 7,8 млн человек. В настоящее время в интернете НАШЕ Радио – самая популярная российская радиостанция для миллионов русскоговорящих граждан стран ближнего и дальнего зарубежья.