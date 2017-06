Десятая «Дикая мята» пройдет на Оке

С 23 по 25 июня пройдет десятый международный фестиваль «Дикая мята», который представляет world, rock и jazz со всего мира и является одним из самых популярных летних фестивалей страны. Формат фестиваля с каждым годом неуклонно расширяется.

На фестиваль в конце июня съезжаются тысячи любителей музыки, чтобы провести здесь три незабываемых дня. Яркая и разнообразная музыка, уличные театры и огненные шоу, ночные кинопоказы, кафе экзотической и традиционной кухни делают «Дикую Мяту» мероприятием, которое ждут весь год, и куда возвращаются снова и снова.

За девять лет существования «Дикой Мяты» на фестивале выступило множество мировых звезд, а также многие актуальные российские артисты. Среди них Горан Брегович (Сербия), Alex Clare (Великобритания), Katzenjammer (Норвегия), Нино Катамадзе (Грузия), Varttina (Финляндия), Tonino Carotone (Испания), Oquestrada (Португалия), Brainstorm (Латвия), Zdob si Zdub (Молдова), Mgzavrebi (Грузия), Budzillus (Германия), Billy’s Band, Мейделех, Даха Браха (Украина), John Forte (США), Ива Нова, Аквариум, N.O.H.A (США), Маша и Медведи, Серебряная Свадьба (Беларусь), Калинов Мост и многие другие.

В этом году среди участников фестиваля такие артисты и коллективы, как: БИ-2, Иван Дорн, Мельница, Therr Maitz, The Hatters, Osog (IL), Sunsay, Тараканы!, Pompeya, Manizha, Birth Of Joy (NL), Alai Oli, Hartyga, La Dame Blanche (CU), Optimystica Orchestra, Частный Случай, The Great Machine (IL), Крематорий, Sultan Of The Disco (KR), Алоэвера, Guru Groove Foundation, Markscheider Kunst, Тина Кузнецова и Zventa Sventana, Mustelide (BY), Yuko, S.P.O.R.T., Chucky C & Clearly Blue (US), Ким и Буран, C.J. Plus, Omer Netzer (IL), Нагуаль (BY), Марлины, Широко Открытыми, Ba-Doo Child, Fish Out Of Water, Jahksinia, Камбоджаз, Тоби, Карелия, Кимакима, Кукушкин Баритон, Dreams Shadow, Культ-УРА!, Квалия, Доза радости, Коля Маню & Stereodrop, Salto, Vuraj (BY), Asketics, Акустические Ботинки.

Место проведения фестиваля — живописная лесная зона у деревни Бунырево в окрестностях города Алексин гостеприимной Тульской области, где растут вековые деревья и течет река Ока, находятся пляжи и многочисленные санатории, готовые разместить посетителей праздника.

«Дикой Мяте» свойственна многогранность, поэтому здесь ежегодно находится место и время не только для музыки. Гости фестиваля смогут предаться другим полезным и приятным видам творческой, образовательной, потребительской и гастрономической деятельности на площадках Green Age, «Актовый зал», Фудкорт, Детская площадка, Гоанский двор, Ярмарка «Дар Базар».