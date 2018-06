Фестиваль «Дикая мята 2018» пройдёт в деревне Бунырёво Тульской области 9, 10 и 11 июня на алексинских полях. В течение трех дней на трех сценах выступят семьдесят музыкальных коллективов из десяти стран мира.

Одним из хедлайнеров фестиваля станет Земфира, которая не появлялась на публике с концертами с весны 2016 года! Выступление певицы станет одним из важнейших событий не только в рамках этого мероприятия, но и всего музыкального года в России

Программа

Фестиваль «Дикая Мята 2018» порадует публику не только интересными концертами, но и обширной культурной программой. Для гостей мероприятия будет организовано множество развлечений: это и лекции, и театральные постановки, и кинопоказы. Для любителей активного времяпрепровождения на фестивальной территории будут организованы турниры по спортивным и настольным играм! Для посетителей с детьми на «Дикой Мяте» всегда обустроены безопасные детские площадки, где маленьким гостям будет предложено принять участие в интеллектуальных и спортивных играх. В то же время их родители смогут пройтись по торговым рядам, где представлен большой выбор эко-еды и дизайнерской одежды. Одним словом — каждый здесь найдет занятие по душе!

Музыкальная программа фестиваля «Дикая Мята 2018» порадует посетителей своим разнообразием. Участниками мероприятия заявлены как именитые, так и начинающие музыканты. При этом оргкомитете традиционно избегает стилистической привязки, давая возможность выступить коллективам, работающим в разных жанрах.

Список участников фестиваля:

ЗЕМФИРА

25/17

MILKY CHANCE

МАРЛИНЫ

АФФИНАЖ

ВАЛЕНТИН СТРЫКАЛО

ZERO PEOPLE

КИРПИЧИ

SHAMAN JUNGLE

ЯН ГЭ

BRAINSTORM

MGZAVREBI

БРАВО

MUJUICE

THE HATTERS

ANIMAL ДЖАZ

OLIGARKH

BROTHERS MOVING

YUKO

LUCILLE CREW

КОМСОМОЛЬСК

ŠUMA

AVEVA

НЕЙРОМОНАХ ФЕОФАН

СВИДАНИЕ

THE PAZ BAND

LA FANFARRIA DEL CAPITÁN

JUNKYARD STORYTELLAZ

НАГУАЛЬ

ALINA PASH

SWEET PAD

ТЕСТО

TAYA MALA

ГРОМЫКА

HAPANASASA

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ

KAUSTIKA

GOOD TIMES

STONE SUBMARINE

ПАПЕРНЫЙ ТАМ

GLOSOLI

FABULOUS HUMAN BEING

FIRE GRANNY

RUSTY SHARKS

MR. KINGBEE

GURU GROOVE FOUNDATION

Проживание на фестивале

Желающие наслаждаться музыкой в течение всех трёх дней могут установить палатку на фестивальной территории в специально оборудованной для этого зоне. Тем, кто не готов ночевать в палатке, рекомендуется поискать места для ночлега в окрестностях, воспользовавшись сервисом бронирования отелей.

Как добраться

Для удобства зрителей, желающих попасть на «Дикую Мяту 2018», добровольцы организовывают автобусные туры. Список туров публикуется на официальном сайте фестиваля https://mintmusic.ru/ в соответствующем разделе.

Решившие добираться до места проведения праздника самостоятельно, могут воспользоваться услугами железнодорожного транспорта. С Курского вокзала Москвы, либо со станции Каланчевская отправляется электричка «Москва — Тула 1», на которой следует доехать до станции Тарусская. С того же вокзала отправляется поезд 849М «Москва — Тула 1» на котором также можно добраться до пункта назначения. От станции Тарусская до места проведения фестиваля ходят специальные маршрутки.