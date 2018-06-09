Дикая мята 2018
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Когда: 09.06.2018
Где: д. Бунырёво, Алексинский район, Тульская область
Когда: 10.06.2018
Где: д. Бунырёво, Алексинский район, Тульская область
Когда: 11.06.2018
Где: д. Бунырёво, Алексинский район, Тульская область
Фестиваль «Дикая мята 2018» пройдёт в деревне Бунырёво Тульской области 9, 10 и 11 июня на алексинских полях. В течение трех дней на трех сценах выступят семьдесят музыкальных коллективов из десяти стран мира.
Одним из хедлайнеров фестиваля станет Земфира, которая не появлялась на публике с концертами с весны 2016 года! Выступление певицы станет одним из важнейших событий не только в рамках этого мероприятия, но и всего музыкального года в России
Программа
Фестиваль «Дикая Мята 2018» порадует публику не только интересными концертами, но и обширной культурной программой. Для гостей мероприятия будет организовано множество развлечений: это и лекции, и театральные постановки, и кинопоказы. Для любителей активного времяпрепровождения на фестивальной территории будут организованы турниры по спортивным и настольным играм! Для посетителей с детьми на «Дикой Мяте» всегда обустроены безопасные детские площадки, где маленьким гостям будет предложено принять участие в интеллектуальных и спортивных играх. В то же время их родители смогут пройтись по торговым рядам, где представлен большой выбор эко-еды и дизайнерской одежды. Одним словом — каждый здесь найдет занятие по душе!
Музыкальная программа фестиваля «Дикая Мята 2018» порадует посетителей своим разнообразием. Участниками мероприятия заявлены как именитые, так и начинающие музыканты. При этом оргкомитете традиционно избегает стилистической привязки, давая возможность выступить коллективам, работающим в разных жанрах.
Список участников фестиваля:
ЗЕМФИРА
25/17
MILKY CHANCE
МАРЛИНЫ
АФФИНАЖ
ВАЛЕНТИН СТРЫКАЛО
ZERO PEOPLE
КИРПИЧИ
SHAMAN JUNGLE
ЯН ГЭ
BRAINSTORM
MGZAVREBI
БРАВО
MUJUICE
THE HATTERS
ANIMAL ДЖАZ
OLIGARKH
BROTHERS MOVING
YUKO
LUCILLE CREW
КОМСОМОЛЬСК
ŠUMA
AVEVA
НЕЙРОМОНАХ ФЕОФАН
СВИДАНИЕ
THE PAZ BAND
LA FANFARRIA DEL CAPITÁN
JUNKYARD STORYTELLAZ
НАГУАЛЬ
ALINA PASH
SWEET PAD
ТЕСТО
TAYA MALA
ГРОМЫКА
HAPANASASA
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
KAUSTIKA
GOOD TIMES
STONE SUBMARINE
ПАПЕРНЫЙ ТАМ
GLOSOLI
FABULOUS HUMAN BEING
FIRE GRANNY
RUSTY SHARKS
MR. KINGBEE
GURU GROOVE FOUNDATION
Проживание на фестивале
Желающие наслаждаться музыкой в течение всех трёх дней могут установить палатку на фестивальной территории в специально оборудованной для этого зоне. Тем, кто не готов ночевать в палатке, рекомендуется поискать места для ночлега в окрестностях, воспользовавшись сервисом бронирования отелей.
Как добраться
Для удобства зрителей, желающих попасть на «Дикую Мяту 2018», добровольцы организовывают автобусные туры. Список туров публикуется на официальном сайте фестиваля https://mintmusic.ru/ в соответствующем разделе.
Решившие добираться до места проведения праздника самостоятельно, могут воспользоваться услугами железнодорожного транспорта. С Курского вокзала Москвы, либо со станции Каланчевская отправляется электричка «Москва — Тула 1», на которой следует доехать до станции Тарусская. С того же вокзала отправляется поезд 849М «Москва — Тула 1» на котором также можно добраться до пункта назначения. От станции Тарусская до места проведения фестиваля ходят специальные маршрутки.