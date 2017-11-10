Джем-сейшн «Пой мне еще» приглашает проявить свой талант

Ежегодный молодежный джем-сейшн «Пой мне еще» вновь собирает творческих людей, с одной стороны, неравнодушных к музыке и искусству, с другой — стремящихся передавать через него доброе, прекрасное, справедливое.

Формат никак не ограничен. Можно спеть, рассказать, продекламировать, станцевать — все, что душе угодно. Тема ближайшего фестиваля, который состоится 12 ноября — «счастье». Что для вас счастье? В чём оно? В какие моменты своей жизни вы пребываете в подобном состоянии?





Приходите не только увидеть и услышать песни, музыку, стихи, размышления других людей о счастье, но и выступить перед гостями фестиваля с произведениями собственного сочинения или наиболее близкими вам. Можно прийти просто в качестве слушателя и зрителя.

Нужно не позднее, чем за сутки до мероприятия отправить свою заявку на msk-sw@newacropol.ru, указав, что собираешься исполнить и почему именно это.

Участие бесплатное.



Когда приходить: 12 ноября (вс) в 18.00.

Куда приходить: Москва, Сивцев Вражек пер., 21 (вход во двор через арку дома 19), Культурный центр «Новый Акрополь на Арбате. Рядом с м. «Смоленская» и «Кропоткинская».

Группа «Пой мне еще» Вконтакте.