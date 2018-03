Family of the Year представили первый сингл после трехлетнего молчания

Американская инди-рок- группа из Лос-Анджелеса Family of the Year, после почти трехлетнего молчания, вдруг выпустила сингл и даже видеоклип к нему. Немногим ранее группа рассказала о работе над песней, сняв об этом отдельное анонсирующее видео на своем YouTube-канале.

Музыка Family of the Year основана на гармонии мужских и женских вокальных партий, мелодичном легком гитарном саунде с элементами фолка.

Слушайте и смотрите новую работу «Hold Me Down» с готовящейся пластинки «Goodbye Sunshine, Hello Nighttime», релиз которой назначен на 18 мая 2018 года.