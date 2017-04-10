Фестиваль «Индюшата 2017» начал прием заявок от молодых исполнителей

Фестиваль молодых независимых музыкантов «Индюшата 2017» сообщил о начале приема заявок на участие. Молодым исполнителям нужно прислать краткую информацию о себе, ссылки на страницы в социальных сетях и контактную информацию. Музыканты должны соответствовать главному условию: прежде у них не было сольных концертов в Москве. Заявки принимаются не только из России, но и стран ближнего зарубежья. Отобранные коллективы приглашаются в столицу для полуфинальных прослушиваний в присутствии жюри фестиваля. По их результатам формируется состав финала «Индюшат», который традиционно пройдет осенью в одном из знаковых столичных клубов.

Организатор ежегодного фестиваля — музыкально-информационное PR-агентство «Кушнир Продакшн».

Официальные страницы фестиваля:

www.facebook.com/groups/indushata

www.vk.com/indushata