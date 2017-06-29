Фестиваль «Мото-Малоярославец — Russian Bike Week Anniversary» пройдет в 25-й раз

 

Когда: 29.06.2017
Где: Ивановский луг, Малоярославец, Калужская обл.
Когда: 30.06.2017
Где: Ивановский луг, Малоярославец, Калужская обл.
Когда: 01.07.2017
Где: Ивановский луг, Малоярославец, Калужская обл.
Когда: 02.07.2017
Где: Ивановский луг, Малоярославец, Калужская обл.

Фестиваль «Мото-Малоярославец — Russian Bike Week Anniversary», пройдет в 2017 году уже 25-й раз, потому станет юбилейным. Даты проведения — с 29 июня по 2 июля, а место традиционно — на Ивановском лугу города Малоярославец, в Калужской области (90 км от МКАД по киевскому шоссе).

МотоЯрославец — территория свободы! 4 дня, 3 сцены , 120 рок-групп, мотоспорт, мотошоу, мотосостязания, воздухоплаватели, каскадеры, реконструкции, fire show и многое другое!

Среди артистов музыкальной программы: Алиса, Louna, Княzz, Глеб Самойлов (программа и песни Агата Кристи и The Matrixx), Тараканы!, Наив, Tracktor Bowling, Северный флот, F.P.G. Тролль Гнет Ель, Distemper, Черный вторник (программа Сектор Газа), Кроу, Лампасы, Элизиум, Манго — Манго, Черный Обелиск, Эпидемия, Нейромонах Феофан, Йорш, Lori Lori, Знаки, Смех, Mordor и многие другие.... Всего около 120 музыкальных коллективов!

Гостей фестиваля ждёт:

  • 4 основных насыщенных рок-музыкой дня;
  • 3 сцены и 120 музыкальных групп;
  • 4 мотоплощадки для соревнований;
  • выставка ретро и мото-техники;
  • выступления каскадёров, исторические реконструкции;
  • воздухоплаватели;
  • конкурсы, состязания и аттракционы (ринг, бой надувными дубинами, реслинг, аэрохоккей, футбол, банджи и другое!);
  • бытовые удобства: дрова, вода, вкусная и дешёвая еда, бесплатная парковка, душевые кабины, туалеты, безопасность, медицинская помощь, магазины сувенирной продукции и снаряжения;
  • позитив, адреналин, отдых и общение.

Шоу и Мото программа «Мото-Малоярославец 2017»

Программа фестиваля условно разделена на происходящее «на земле», «в воздухе» и на четырёх сценах.

На земле

  • Супер-гонка на эндуро и квадроциклах «Буйные есть?» − Чемпионат России по гонкам в классе эндуро и ATV. Самое зрелищное соревнование с использованием искусственных препятствий: автомобили, покрышки, брёвна, камни и т.д.
  • Унимотогонки, этап Чемпионата России. Пилот самодельного мотоаппарата, построенного на базе мотоблока с одним задним колесом и полозьями спереди, должен быстрее всех проехать отрезок трассы в 100 футов (30 метров). Захватывающее и весёлое соревнование, которое привлекает всех своей необычностью и большим задором.
  • Мотоболл— игра в футбол на мотоциклах с большим мячом. Мастер-класс от профессиональной Российской команды, которая сейчас выступает во Франции.
  • Скутер-кросс − гонка по неровному грязевому лугу на скутерах (700-метровая трасса на территории лагеря)
  • Гонка на ATV− гонка на четырехколесных мотовездеходах (трасса на территории лагеря). 30 июня.
  • Мотокросс − заезды в нескольких классах. Участники — ветераны мотокросса, спортсмены—профессионалы, любители и юные кроссмены. В 2017 году трасса для спортсменов будет сделана по аналогии с трассой Las Vegas.
  • В заездах примут участие около 100 профессиональных спортсменов из Краснодарского края, Самары, Вологды и ЦФО, а также единомышленники из Германии.
  • Дрэг-рейсинг — парные линейные гонки на ускорение по грязи. Проводился на фестивалях уже три раза и каждый раз привлекал большое число участников. Соревнования проводятся в классах мотоциклов разного назначения и объёма. Высокие скорости и динамика не оставляют равнодушными ни зрителей, ни телеоператоров. 02 июля.
  • Соревнование «Фигурка» − фигурное вождение, самое демократичное соревнование. Проводится на травянистой площадке в лагере перед сценой. Элементы «Фигурки»: «коридор», «круг», «планка», «колейный мост», «эстафета», «качели», «змейка» и другие.
  • Лучший кастом 2017 года «CUSTOM-2017» (3 номинации, 3 призовых места). Жюри определяет лучший тюнинг, лучшую аэрографию и мотозвук (в двух категориях: звук из глушителя, звук аудиосистемы).

На сценах

На фестивале будут организованы 4 музыкальных площадки:

  • Stars Stage — большая сцена фестиваля, где выступают заслуженные и известные музыкальные коллективы: российские и зарубежные. На этой сцене выступят финалисты соответствующего конкурса премии. С 29 июня по 02 июля.
  • Mainstream Stage — на сцене выступят музыкальные коллективы, прошедшие и победившие в конкурсе «Mainstream Stars», около 120 групп.
  • Folk Stage — сцена для акустических исполнителей, расположена на пляже.
  • CustomStage (2 июля). Здесь выступят настоящие звезды рок-н- ролла и рокабилли. Также пройдут мотоконкурсы и мотосостязания.

В воздухе

Днем: катание на воздушных шарах, шоу радиоуправляемых самолетов и вертолетов, мото-дельтапланах.

Ночью над площадкой фестиваля ожидается незабываемое зрелище − парад воздухоплавателей!

Другие значимые мероприятия фестиваля Мото-Малоярославец 2017

Флэшмоб более чем из 1000 музыкантов приуроченный к 55-ти летию Виктора Цоя!

Сразу после выступления группы Алиса, на главную сцену (примерно в 24.00. 1 июля) и на специальные подиумы выйдут более 1000 музыкантов, которые одновременно исполнят песню «Перемен» .

Рок-мюзикл группы «Король и Шут». Впервые на открытой площадке «TODD»

2 часовое театральное представление с актерами, декорациями и множеством музыкантов. Основой послужила пьеса Кристофера Бонда.

Кемпинг

Авто- и мото-кемпинг — особенность, которая выделяет данный фестиваль среди других в этом сегменте. Люди со всего мира по давней традиции приезжают на фестиваль именно на машинах, так называемых «домах на колесах», и на мотоциклах с палатками.

Места под палатки, дрова, техническая вода, туалеты — бесплатно! Питьевая вода по цене магазинов. Разрешается разжигать костры, играть под гитару, ездить по территории на авто и мото-технике ( в трезвом состоянии) и еще раз многое другое!!!!

Адрес «Мото-Малоярославец 2017»

Калужская область, г. Малоярославец, Ивановский луг (пойма реки Лужа), координаты Google 55.032447, 36.458038

Организаторами выступают: РОО «Российская Ассоциация Мотоциклистов. Российская Ассоциация Рок- Музыкантов» и ООО «Лайв Старс».

Другие подробности ищите на официальном сайте фестиваля.

Купить билеты можно в группе Мотоярославец 2017 Вконтакте.

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