Фестиваль на московских крышах Roof Music Fest набирает высоту

Roof Music Fest, который проходит уже шесть лет подряд в Санкт-Петербурге, этим летом забрался и на крышу Москвы — одного из лучших бизнес-центров на Садовом Кольце — «Light House». InCloud — это захватывающий вид вечерней Москвы с высоты 16-го этажа и незабываемые эмоции. Вы окажетесь в сердце огромного мегаполиса, но, как ни странно, здесь вас не будет беспокоить городская суета, ведь вы будете «выше этого» — на крыше — ближе к звездному небу.

Торжественное и атмосферное открытие фестиваля состоялось 9 июня под мелодии питерской группы Billy’s band, на котором группа презентовала свой новый альбом «Петербургские открытки».

Некоторые концерты фестиваля проходят на других площадках — например, облюбована крыша на Бауманской («The krysha на Гастроферме»).

К сожалению, фестиваль имеет свойство заканчиваться, точно также как и наше короткое московское лето... Так что не упустите уникальную возможность сделать свой досуг на воздухе выше, ярче и музыкальнее.

В июле и августе фестиваль Roof Music Fest в Москве вновь «наберет высоту» под музыку групп:

16 июля в 19:00 Guru Grove Foundation накрыше Incloud. 23 июля в 19:00 «Фрукты» на крыше Incloud. 30 июля — Krec на крыше на Бауманской. 23 августа — Sunsay на крыше Incloud.

— Площадка Incloud расположена на ул. Валовая, д. 26, крыша БЦ «Лайт Хаус», м. Павелецкая, Серпуховская.

— The krysha на Гастроферме находится по адресу Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 59

Как положено любому фестивалю, на крыше будет работать еще ресторанная зона, гости смогут расположиться на мягкий и удобных пуфах, походить по мягкому искусственному газону.

Немного о ближайших участниках фестиваля на крыше Москвы.

Guru Groove Foundation являются резидентами и лауреатами таких крупнейших фестивалей страны, как Пикник Афиши, Усадьба Jazz, Bosco Fresh Fest, Дикая Мята, Lady in Jazz, Черешневый Сад и многих других. Кроме этого, они номинанты премии Муз Тв 2017, а. голос группы — Татьяна Шаманина — участница последнего сезона шоу «Голос» на Первом канале.

На крыше будут исполнены лучшие композиции группы в новых электроакустических обработках с их свежего сборника «Re:Cover», презентация которого состоялась в мае этого года.



Фрукты — питерская группа, хорошо известная своим исполнением кавер-версий на самые известные композиции, они давние участники одной из самых рейтинговых передач — «Вечерний Ургант». В их арсенале кроме удивительных «фруктовых» семи голосов, также будет использоваться контрабас, перкуссия, аккордеон и гитара.

Видео с крыши InCloud

Фестиваль Roof Music Fest существует с 2012 года — это истинно петербургский проект, который вобрал в себя талантливых русских (и не только) музыкантов, высоту и невероятный вид на город. На фестивале уже выступили Mgzavrebi, СБПЧ, Billy’s Band, SunSay, Ассаи, The Retuses, Наадя, Brazzaville, Женя Любич и многие другие музыканты. Основные площадки фестиваля в Петербурге — крыши Hi-Hat и DOT.