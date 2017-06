Фестиваль Rock am Ring в Германии обязал 80 тысяч зрителей покинуть его территорию

Десяткам тысяч посетителей крупнейшего музыкального фестиваля Rock am Ring в Германии пришлось покинуть его территорию и направиться в сторону кемпинга из-за угрозы теракта. Это случилось в пятницу вечером. Полиция соседнего города Кобленц сообщила, что фестиваль был остановлен «из-за конкретных признаков возможной террористической угрозы».

На фестиваль в городе Нюрбург собралось более 80 тысяч человек. Подобная эвакуация одна из самых массовых за последнее время в Европе. Организаторы надеются, что мероприятие продолжится в субботу, 3 июня.

«Мы будем держать посетителей в курсе ситуации с помощью наших аккаунтов в соцсетях, сообщений по радио и громкоговорителей. Спасибо за взаимодействие»,

— говорится в сообщении организаторов в Facebook.

Тремя днями ранее в МВД федеральной земли Бранденбург сообщили о задержании 17-летнего выходца из Сирии по подозрению в подготовке теракта в Берлине.

Участниками Rock am Ring 2017 заявлены группы Rammstein, System of a Down, Die Toten Hosen, Bastille, In Flames и другие.