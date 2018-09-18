Фестиваль World Of Drum & Bass: The Big One 2018 снова пройдет в Москве
Фестиваль World Of Drum & Bass возвращается в своем истинном масштабе и величии! Спустя 10 лет после самой грандиозной постановки серии, WODB приглашает под своды новой гигантской площадки, приготовив сокрушительный лайн-ап и будоражащую световую постановку!
World Of Drum&Bass — один из самых масштабных фестивалей на мировой танцевальной сцене с двенадцатилетней историей проведения более чем в 25 странах мира. Великие имена своего жанра, уникальные постановки, гигантские декорации, десятки лазерных установок, сотни световых приборов, тысячи поднятых рук. Все это — самый известный и успешный Drum&Bass-рейв в мире!
Артисты:
- Noisia
- Bad Company UK
- Dimension
- DC Breaks x Loadstar
- Panacea
- Rene LaVice
- DJ SS
- Gydra
- Ozma
- Profit
Начало: 29 сентября, 20:00
Финал: 30 сентября, 07:00
Место проведения:
Москва, Cition Hall
м. Шелепиха, Шмитовский пр., 32А, стр. 1