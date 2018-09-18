Фестиваль World Of Drum & Bass: The Big One 2018 снова пройдет в Москве

Фестиваль World Of Drum & Bass возвращается в своем истинном масштабе и величии! Спустя 10 лет после самой грандиозной постановки серии, WODB приглашает под своды новой гигантской площадки, приготовив сокрушительный лайн-ап и будоражащую световую постановку!

World Of Drum&Bass — один из самых масштабных фестивалей на мировой танцевальной сцене с двенадцатилетней историей проведения более чем в 25 странах мира. Великие имена своего жанра, уникальные постановки, гигантские декорации, десятки лазерных установок, сотни световых приборов, тысячи поднятых рук. Все это — самый известный и успешный Drum&Bass-рейв в мире!

Артисты:

Noisia

Bad Company UK

Dimension

DC Breaks x Loadstar

Panacea

Rene LaVice

DJ SS

Gydra

Ozma

Profit

Начало: 29 сентября, 20:00

Финал: 30 сентября, 07:00

Место проведения:

Москва, Cition Hall

м. Шелепиха, Шмитовский пр., 32А, стр. 1