Фильм о Викторе Цое получил название «Лето»

Детали нового фильма о Викторе Цое раскрыл его режиссер Кирилл Серебренников. Прежде всего, кинокартина обрела название — «Лето». К концу апреля планируется закончить кастинг актеров. Съемки будут проходить на родине главного героя в Санкт-Петербурге в августе текущего года. Если все пойдет, как задумано, новая киноистория о зарождении группы Кино будет выпущена в прокат к осени следующего 2018 года. Производством картины занимается компания Hype Film и та же команда продюсеров, что работала над фильмом Серебренникова «Ученик», известного своим успехом на Каннском кинофестиваля и участием в «Кинотавре».

Сценарий к фильму написали Михаил и Лидия Идовы. Михаил, кроме того, станет музыкальным супервайзером картины, а одной из его задач будет скрупулезное воссоздание звука ранних концертов группы Кино и сессий записи дебютного альбома «45», сообщает «Афиша Daily».

В феврале появились первые новости о съемках фильма, тогда стало известно, что он будет показывать лишь небольшой жизненный период Виктора Цоя, до лета 1983 года. Кинолента расскажет о временах юности музыканта, когда тому было 18 лет и вместе с друзьями он начал записывать свой первый альбом. По словам режиссера, есть желание перенести зрителя в те непростые времена, когда молодые люди жили в условиях «железного занавеса» и запрета западной культуры, при этом, ощущая себя свободными и продолжая влюбляться и играть рок-н-ролл.