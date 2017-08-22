Фильм Серебренникова о Викторе Цое завершен на две трети

Фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето», посвященный Виктору Цою, завершен на две трети. Об этом на своем фейсбуке сообщил сценарист кинокартины Михаил Идов.

«Наш фильм закончен более чем на две трети, и я уверен, что он будет завершен, несмотря ни на что»,

— написал Идов (перевод с английского).

Съемки начались 27 июля в Санкт-Петербурге, во время которых и был задержан его режиссер.

Фильм «Лето» Кирилла Серебренникова будет повествовать о временах, когда только писался первый альбом группы Кино. По всей вероятности это будет музыкальная история про любовь молодых людей, играющих рок-н-ролл в условиях «железного занавеса» и запрета западной культуры.

Актриса Юлия Ауг, которая снимается в кинопроекте, приоткрыла некоторые его сюжетные линии. «Это фильм о том, как герои познакомились, подружились, перевлюблялись», — рассказала актриса на творческой встрече, прошедшей в рамках театрального фестиваля «Точка доступа» в Петербурге.

Во вторник утром известного режиссера задержали по подозрению в организации хищения не менее чем 68 миллионов рублей, выделенных под театральный проект «Платформа» в 2011-2014 годах.

Впоследствии Кириллу Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину Серебренников не признал.