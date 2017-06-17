Флэшмоб: тысяча музыкантов одновременно исполнят «Перемен» Виктора Цоя

Более 1000 музыкантов различных групп одновременно исполнят песню «Перемен» Виктора Цоя. Первый и крупнейший в России флешмоб станет посвящением 55-летию со дня рождения музыканта. Поучаствовать в качестве зрителя или музыканта в этом событии приглашают организаторы ежегодного опен-эйра «Мото-Малоярославец». Для реализации идеи будут построены специальные подиумы — на них, а также на главную сцену и поднимутся порядка тысячи исполнителей. Примерное время начала музыкального флешмоба — 1 июля в 24.00, сразу после выступления группы Алиса.

Юбилейный «МотоЯрославец — Russian Bike Week Anniversary» пройдет в 25-й раз под Калугой с 29 июня по 2 июля 2017 года (подробнее в анонсе фестиваля).

За 4 дня на нескольких сценах под открытым небом выступят более 120 рок-групп. В программе множество байк-мероприятий: мотоспорт, мотошоу, мотосостязания. Зрители увидят показательные шоу воздухоплавателей, каскадеров, различные реконструкции, fire show и многое другое.

Среди артистов музыкальной программы Алиса, Louna, Княzz, Глеб Самойлов, Тараканы!, Наив, Tracktor Bowling, Северный флот, F.P.G. Тролль Гнет Ель, Distemper, Кроу, Лампасы, Элизиум, Манго-Манго, Черный Обелиск, Эпидемия, Нейромонах Феофан, Знаки, Смех.