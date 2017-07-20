Фронтмен Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой

Вокалист Linkin Park Честер Беннингтон (Chester Charles Bennington) найден мертвым в своем доме в Калифорнии, об этом сообщают источники в правоохранительных органах. По информации TMZ, Беннингтон повесился.

Музыканту был 41 год, у него осталось четверо детей (и двое усыновленных).

СМИ сообщали, что Честер долгое время боролся с алкогольной и наркозависимостью. Он заявлял, что уже пытался покончить с собой, отчасти из-за насилия, которому подвергался в детстве. На этом основании, некоторые считают сообщение «уткой». В частности, об этом пишет портал Mediamass, добавляя, что данные о самоубийстве Беннингтона «стали еще одним звеном в цепочке ложных сведений о смерти знаменитостей».

«Шокирован и убит горем, но это правда. Официальное заявление вскоре появится», — написал в Твиттере один из основателей Linkin Park Майк Шинода.

Смерть Беннингтона совпала с днем рождения вокалиста Soundgarden Криса Корнелла, который умер в мае, официальная версия, также — самоубийство. Известно о дружбе фронтменов.

Linkin Park четырежды получала награду как лучшая альтернативная группа Америки по версии American Music Awards. Также группа многократно лидировала в чарте Billboard и становилась лауреатом почетной музыкальной премии Grammy. Коллектив продал более 50 миллионов пластинок. Беннингтон в разное время был, также, участником групп Dead by Sunrise, Grey Daze и Stone Temple Pilots.

В день смерти музыканта в YouTube появилось видео на песню «Talking To Myself» из недавнего альбома «One More Light»