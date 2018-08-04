Где смотреть трансляцию Нашествия 2018

Начался крупнейший опен-эйр в России — Нашествие 2018. В этом году, как обычно, он проходит в Большом Завидово, что в Тверской области, и на фестивале работает несколько сцен — Главная, «НАШЕ 2.0», добавилась и третья сцена «Высоцкий».

Все, кто не смог поехать на Нашествие или решил переждать августовскую жару дома у телевизора или под шашлыки на даче, смогут видеть выступления любимых групп в режиме реального времени.

Концерты участников фестиваля будут транслироваться на различных ресурсах.

Смотреть трансляцию с «Главной сцены». Нашествие и его «Главная», предстанут во всей своей красе и качественном саунде на официальном сайте Нашего Радио или на телеканале «Наше ТВ». Не жалейте монет на рок-н-ролл — просмотр Нашествия 2018 онлайн будет стоит 99 руб за сутки. Вместе с «Наше ТВ» можно проникнуть за сцену и увидеть, что происходит в бэкстейдже «Главного приключения года». Здесь работает выездная студия телеканала: в перерывах между выступлениями с музыкантами будет общаться ведущий Михаил Марголис.

Трансляцию сцены «НАШЕ 2.0» онлайн бесплатно* второй год подряд обеспечивает партнёр фестиваля, крупнейший сервис русскоязычного интерактивного телевидения нового поколения «MEGOGO». В разделе LIVE можно будет увидеть выступления Stigmata, Гречка, Найк Борзов, Нервы, Гоша Куценко, Tequilajazzz, Нейромонах Феофан и многих других.



Сцена «Высоцкий». Происходящее на третьей будет транслироваться с 10 утра субботы на сайте VFest.ru и в официальной группе фестиваля «Высоцкий.Фест» в ВК.

Подробности, расписание, меню и важная информация — на сайте nashestvie.ru

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* Несмотря на то, что в пресс-релизе фестиваля показ второй сцены заявлен как бесплатный, на сайте ресурса сообщается:

Это видео доступно по подписке «Кино и ТВ». Первый месяц за $0.05.

Если вы не готовы платить и вам так и не удастся смотреть Нашествие бесплатно, полистайте наши фотоистории и отчеты с фестиваля за разные годы здесь.