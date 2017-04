Виртуальные участники Gorillaz впервые дадут живое интервью

Виртуальные музыканты Gorillaz Мёрдок и 2D впервые покажутся поклонникам при помощи «живой» интернет-конференции, где ответят на их вопросы. На этот шаг участники группы пошли для поддержки выхода альбома «Humanz». Ранее они давали лишь аудио интервью для iTunes.

Проведет видеоконференцию диджей BBC Radio 1 MistaJam. Развиртуализация назначена на 20 апреля 2017 года. Начало — в 17.00 по Москве (3 p.m. по лондонскому времени). Вопросы фэны могут задавать уже сейчас на YouTube-канале Electronic Beats, где и пройдет трансляция «Live in conversation with 2D & Murdoc from Gorillaz».

«Благодаря нашим товарищам из Electronic Beats вы сможете посмотреть на меня и 2D вживую, не сходя со своего дивана, и спросить у нас что угодно. Или просто сказать мне, как сильно вы меня любите. Только давайте без интимных подробностей, ладно?»

— призвал Мёрдок читителей NME.

Мёрдок Никкалс — басист и самопровозглашенный лидер группы Gorillaz. Стюарт «2D» Пот — поет, играет на клавишных в той же группе, но умеет и на гитаре. Анимационные персонажи —музыканты виртуальной группы Gorillaz, придуманные вокалистом группы Blur Деймоном Албарном и художником Джейми Хьюлеттом в 1998 году. В квартете также «играют» Нудл (гитара, вокал) и Рассел Хоббс (ударные, перкуссия).