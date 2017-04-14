Группа Обе две сняла фильм о любви подростков, о чем рассказала «Meduza». В 10-ти минутном сюжете снялись Михаил Козырев, Алиса Гребенщикова, Марго Лебедева из клипа «Милый» и Ева Барац.

Теле- радиоведущий Михаил Козырев сыграл папу девочки, Алиса Гребенщикова исполнила роль мамы главной героини. Девочку играет Маргарита «Марго» Лебедева, тот самый милый рыжеволосый ребенок из клипа Обе Две «Милый», сейчас, конечно, уже подросток. Кто не знал, Марго — дочь вокалиста екатеринбургской группы Сансара Александра Гагарина (Лебедева).

В финале фильма мальчик «кладет глаз» на другую девочку — это дочь актера Квартета «И» Леонида Бараца Ева, ее можно было видеть в фильма «Быстрее, чем кролики», где Ева и играла, собственно, дочь Леши. Юная актриса, также, снялалсь в фильме «О нем» с Сергеем Жигуновым.

В роли мальчика актер Саша Колмыков, он тоже чей-то сын, или просто талантливый подросток, оперативно выяснить не удалось. По сюжету фильма, Саша пробует влюбить в себя Марго, читая той стихотворение Тилля Линдеманна (Rammstein). Девочка ответила ему взаимностью, прочитав в ответ стих екатеринбургского поэта Бориса Рыжего (1974-2001). На это стихотворение — «Сигареты» когда-то сделал песню папа Маргариты.

Вокалистка Обе Две Катя Павлова, рассказала о том, как попали в фильм именно эти стихи. В сценарии их не было, это экспромт актеров во время съемки сцены (под Крымским мостом у Парка Культуры им. Горького в Москве).

Видео сделали в екатеринбургском креативном агентстве Red Pepper Film.

Новый миниальбом «Мальчик» Обе Две представят на концерте в столичном «Известия Hall» 14 апреля.