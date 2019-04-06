Gruppa Skryptonite выложила дебютный альбом для прослушивания бесплатно

Новый проект рэпера Скриптонита (Адиль Жалелов) «Gruppa Skryptonite» выпустил дебютный EP «Solitude». В пластинку вошло шесть треков и она доступна для бесплатного прослушивания в Apple Music, Google Play, «ВКонтакте» и «Яндекс.Музыке».

В декабре 2017 года Скриптонит заявил, что ему надоело заниматься рэп-музыкой и интересно попробовать себя в других жанрах. В результате появился проект «Gruppa Skryptonite». Вскоре группа планирует отправиться в турне.