Группировке «Ленинград» исполняется 20 лет!

13 июля 2017 года на стадионе «Открытие Арена» состоится большой юбилейный концерт группировки «Ленинград» посвященный 20-летию «20 лет на радость»!

За это время у самой эксцентричной группы России накопилось какое-то невообразимое количество хитов, а то как музыканты умеют делать шоу, в нашей стране, пожалуй нет равных. Перенесите мысленно всё это действо на стадион, со всеми подобающими атрибутами, эмоциями и энергетикой и вы поймете — ТАКОЕ событие пропустить нельзя категорически!

Несмотря на то, что концерт стадионный, количество билетов уменьшается стремительно! Так что не откладывайте покупку, лучше купить билет заранее.

Скандальная команда «Ленинград» появилась на свет в Санкт-Петербурге. Команду собрал вокруг себя бессменный лидер, известный эпатажник и хулиган Шнур (Сергей Шнуров). Духовая группа в количестве пяти человек, песни-зарисовки из жизни маргиналов и мат в тексте быстро сделали Ленинград любимой группой всех слоев населения, от рафинированных барышень до водителей маршрутных такси.

Родившись в центрифуге бандитских группировок, группировка «Ленинград» сначала просто неслась над историей России, потом — лихо ее фиксировала, в конце концов — стала настраивать.

Увидимся на концерте!