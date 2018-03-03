Urban-Intelligent-punk оркестр Hermes’ Brothers выступит в Москве

Концерт молодого московского urban-Intelligent-punk оркестра Hermes’ Brothers пройдет 14 марта в московском клубе «Шестнадцать Тонн».

Группа уже приобрела широкую популярность благодаря неординарной подаче классической поэзии Пушкина, Бродского, Лорки и др. Их называют первыми представителями мелодекламации¹ в России. С первых нот звучания слушатель окунается в абсолютно другую реальность. Разум фиксирует уже давно знакомые тексты, но в исполнении художника, музыканта и основателя проекта Гермеса Зайготта, эти тексты, в совокупности с современной музыкальной картиной, превращаются в нечто новое. Исключительно в тему оказывается и эйсид-джаз в лермонтовском «Пророке», и даб в пушкинском «Гении чистой красоты», и латино в байроновском «О! Дева...».

Этой весной музыканты представят свою новую программу «Выйди из двери...». По словам фронтмена Гермеса Зайготта, это будет своего рода ода музыкальным кумирам 20-го века. В яркой палитре звуков, темпо-ритмов и гармоний, можно найти отголоски многих известных западных и отечественных музыкальных коллективов, пропущенных через призму сегодняшнего времени. Своего рода гимн потерянному поколению.

14 марта в клубе «Шестнадцать Тонн» гости концерта смогут услышать музыкальное сплетение сразу нескольких стилей: trip-hop, reggae, dub, lounge — здесь стилистическая палитра будет играть разными красками, а оригинальная и душевная подача материала порадует даже искушенного меломана и ценителя поэзии.

_______

¹ Мелодеклама́ция (от др.-греч. μέλος — песнь, мелодия и лат. declamatio — упражнения в красноречии) — художественная декламация стихов или прозы с использованием музыки.

Клип «О! Дева...»

режисер Лейла Эрдман, актриса Джордан Фрай

музыка Hermes’Brothers, стихи Джорж Байрон

Официальный сайт Hermes’ Brothers: hermesbrothers.pro

Слушать в Soundcloud: soundcloud.com/user-373139994